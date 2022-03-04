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Б.Гандөл завоевал бронзовую медаль чемпионата Азии по фехтованию среди кадетов и юниоров

CentralAsia (MNG) -  Юниорская сборная Монголии по фехтованию успешно приняла участие в чемпионате Азии по фехтованию среди кадетов и юниоров 2022 года, который проходил в Ташкенте, Узбекистан, с 24 февраля по 3 марта.

В чемпионате приняли участие около 500 спортсменов из 25 стран, в том числе четверо юных фехтовальщиков Монголии: Г. Тэмуулэн, Х. Ананд, Б. Гандөл и Э. Тэмуулэн.

В 1/8 финала Б. Гандөл встретился с опытным спортсменом из Казахстана и победил его со счетом 15:13. Но в полуфинале он уступил фехтовальщику из Узбекистана со счетом 15:9 и завоевал бронзовую медаль.

Монгольский спортсмен впервые завоевал бронзовую медаль на чемпионате Азии по фехтованию среди кадетов и юниоров.

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