ЕБРР и ЕС поддерживают рост ведущего трейдера электроники в Монголии

CentralAsia (MNG) - В Монголии, не имеющей выхода к морю, в начале 1990-х годов нефирменная или бывшая в употреблении электроника, продаваемая частными торговыми посредниками, была единственным доступным вариантом для многих людей при покупке бытовой техники, мобильных телефонов и персональных компьютеров. Ненадежный характер предпринимателей, которые их продавали, заставлял потребителей опасаться переплачивать за электронику на протяжении десятилетий, пока компания Sain International, дистрибьютор компьютеров и компьютерных комплектующих, не вошла в монгольский бизнес по производству электроники.

Благодаря финансированию со стороны Европейского союза ЕБРР помог Sain International зарекомендовать себя как крупный конкурент с 20-процентной долей на монгольском рынке электроники.

Спокойствие гарантировано

На рынке электроники термин «подержанный» часто применяется к частным или косметически обновленным старым устройствам, которые продаются относительно дешево.

Даже в 2021 году сделки с бывшей в употреблении бытовой электроникой в Монголии процветают, на них приходится более 50% всего рынка. А поскольку цены на эти товары очень низкие, зачастую даже дешевле купить «новый» подержанный компьютер или телефон, чем ремонтировать сломанный.

«Известность этих мелких частных реселлеров, предлагающих дешевую продукцию, серьезно подорвала доверие людей к качеству электронных продуктов. Даже известные транснациональные бренды найдут относительно немного потребителей, готовых платить более высокую цену за гарантии, послепродажное обслуживание и ремонт», — объясняет Амгалантуяа Баясгалан, генеральный директор Sain International, бизнес которой, несмотря на жесткую конкуренцию, шел относительно хорошо.

Однако ситуация изменилась в 2015 году, когда на рынок вышли другие профессиональные дистрибьюторы, и потребители получили еще больше возможностей для удовлетворения своих потребностей в электронике. Sain International год за годом сталкивалась с падением продаж, поэтому компания обратилась за помощью к ЕБРР.

Компания Sain International нашла бизнес-консультанта, который помог ей понять ценность маркетинга и удержания клиентов. Компания переключила свое внимание с стимулирования сбыта на более эффективное управление и обучение клиентов.

Мультимедийный контент с полезными советами, руководствами по ремонту и отзывами клиентов привел к появлению новых потребителей, которые научились ценить официально лицензированные продукты от профессиональных дистрибьюторов.

Предложение как виртуальной, так и личной помощи информировало людей о функциях их новых покупок, способствовало формированию лояльной клиентской базы, благодаря которой компания Sain International стала признанным экспертом в монгольском секторе бытовой электроники.

Решение проблемы высокой текучести кадров

Наряду с решением проблемы коммуникации с клиентами программа ЕБРР «Консультации для малого бизнеса» работала с «Сайн интернэшнл» над решением проблемы неустойчивой текучести кадров. Сотрудники ушли, получив только базовый опыт обслуживания клиентов и продаж, поскольку они не видели потенциала для роста в компании. По словам консультанта, проблема заключалась в строгом стиле управления компании «сверху вниз».

«Во время программы я поняла, что был сильным микроменеджером. При поддержке консультационного проекта я научилась доверять управленческому персоналу среднего звена в том, что он компетентно действует самостоятельно. Хотя давать меньше инструкций и получать меньше запросов было странным опытом, это привело к тому, что сотрудники стали более уполномоченными и менее подвержены стрессу. Кроме того, я могла бы уделять больше времени размышлениям о стратегическом направлении компании и принятии решений», — говорит Амгалантуяа.

Охватывая цифровое будущее

Теперь со стабильным ростом продаж, расширенными полномочиями сотрудников и руководством, более сосредоточенным на стратегическом планировании, Sain International стала одной из монгольских компаний, лучше подготовленных к глобальной пандемии. Сегодня каналы онлайн-продаж компании хорошо укомплектованы, оборудованы и управляются.

«С 20-процентной долей рынка мы занимаем 4-е место среди крупнейших дистрибьюторов в Монголии. Хотя мы по-прежнему сталкиваемся с новыми проблемами, мы считаем, что находимся в хорошем положении для дальнейшего роста благодаря консультационной поддержке, которую мы получили от ЕБРР. На данный момент наш годовой доход увеличился на 30 процентов!» говорит Амгалантуяа.

Даже для такого относительно устоявшегося предприятия, как Sain International, программа ЕБРР «Консультации для малых предприятий» оказалась существенным стимулом для устойчивости их деятельности. ЕБРР и Европейский союз верят в расширение прав и возможностей МСП и поддержку их развития.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения