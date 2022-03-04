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Европейский союз объявил, что продолжит свой проект TRAM для поддержки экспорта Монголии

CentralAsia (MNG) -  Будет реализован следующий этап проекта TRAM ЕС в Монголии.

Делегаты ЕС во главе с исполняющим обязанности директора по международному партнерству ЕС в Азии Жаном-Луи Вилем в эти дни находятся с визитом в Монголии. Делегация встретилась с представителями Монгольской национальной торгово-промышленной палаты (MНТПП), Европалаты Монголии и компаний торгового кластера и обменялась мнениями о предыдущих совместных проектах по поддержке торгов и работах, которые будут реализованы в дальнейшем.

Представляя более 100 членов монгольского кластера по облепихе, монгольского косметического кластера, монгольского кластера по экспорту экокожи, монгольского кластера по производству косточек сосны и монгольского кластера по экспорту экотекстиля, MНТПП обменялась мнениями о достижениях и проблемах и выразил готовность изучить передовой опыт и опыт международных кластеров.

Делегация также ознакомилась с реализуемыми проектами в Монголии. Отметив, что Монголия является одной из семи стран, отвечающих требованиям Всеобщей схемы преференций (ВСП+) и в полной мере извлекающих из нее выгоду, делегация подчеркнула необходимость развития и диверсификации производства и создания инфраструктуры в то время, когда развивается внешняя торговля Монголии.

Монголия присоединилась к Общей системе преференций ЕС в 2005 году и получила право беспошлинно экспортировать 7200 видов продукции на рынок ЕС. В рамках помощи, связанной с торговлей, проект TRAM поддерживает экспорт кластеров и внедряет стандарты качества. Например, «Увс чацаргана», ягоды облепихи из аймака Увс, были зарегистрированы в ЕС как первое охраняемое географическое указание из Монголии. Регистрация позволит защититься в государствах-членах ЕС от подражания и узурпации и создать рабочие места.

Кроме того, делегация сообщила, что планирует реализовать следующий этап своего проекта помощи в торговле для Монголии (Trade-Related Assistance for Mongolia - TRAM).

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