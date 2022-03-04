Пыльная буря обрушилась на Монголию; Прогноз сильного ветра и сильного снега в ближайшие дни

CentralAsia (MNG) - Пыльная буря обрушилась на центральную провинцию Төв в Монголии в четверг, 3 марта.
Департамент дорожной полиции Монголии заявил, что это привело к ухудшению видимости на дорогах, и призвал автомобилистов принять меры предосторожности для предотвращения возможных аварий.
Национальное агентство Монголии по метеорологии и мониторингу окружающей среды (НАМММОС) опубликовало прогноз погоды, согласно которому в ближайшие дни в центральных, восточных и южных регионах Монголии ожидаются сильные снегопады, сильные ветры и желтые пыльные бури.
Китайское информационное агентство Xinhua News также процитировало наблюдение Министерства окружающей среды и туризма Монголии, в котором говорится, что пыльные бури, сильные ветры и метели повторяются в течение весеннего сезона.
Правительственный орган также объяснил частоту пыльных бурь изменением климата.
Сильные ветры, пыльные бури и метели стали обычными погодными явлениями весной в Монголии, одной из кочевых стран мира. По данным Министерства окружающей среды и туризма, в последние годы участились пыльные бури, вызванные изменением климата.