экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Пыльная буря обрушилась на Монголию; Прогноз сильного ветра и сильного снега в ближайшие дни

CentralAsia (MNG) -  Пыльная буря обрушилась на центральную провинцию Төв в Монголии в четверг, 3 марта.

Департамент дорожной полиции Монголии заявил, что это привело к ухудшению видимости на дорогах, и призвал автомобилистов принять меры предосторожности для предотвращения возможных аварий.

Национальное агентство Монголии по метеорологии и мониторингу окружающей среды (НАМММОС) опубликовало прогноз погоды, согласно которому в ближайшие дни в центральных, восточных и южных регионах Монголии ожидаются сильные снегопады, сильные ветры и желтые пыльные бури.

Китайское информационное агентство Xinhua News также процитировало наблюдение Министерства окружающей среды и туризма Монголии, в котором говорится, что пыльные бури, сильные ветры и метели повторяются в течение весеннего сезона.

Правительственный орган также объяснил частоту пыльных бурь изменением климата.

Сильные ветры, пыльные бури и метели стали обычными погодными явлениями весной в Монголии, одной из кочевых стран мира. По данным Министерства окружающей среды и туризма, в последние годы участились пыльные бури, вызванные изменением климата.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • Минтруда Таджикистана просит мигрантов в России «не впадать в панику» в период экономической нестабильности
  • Главы МИД Узбекистана и Казахстана обсудили в Ташкенте международную повестку дня
  • Все монгольские студенты, проживающие в Украине, эвакуированы


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com