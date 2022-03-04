В результате обстрела возник пожар на Запорожской АЭС

CentralAsia (KG) - На Запорожскую АЭС пустили пожарных, сообщил глава Запорожской областной администрации Александр Старух, однако ситуация там, по его словам остается сложной.



Как сообщает Би-би-Си, ранее мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщил, что по зданиям и блокам находящейся рядом Запорожской АЭС в пятницу ночью велся непрерывный обстрел, в результате чего на крупнейшей в Европе атомной электростанция начался пожар.

В четверг Дмитрий Орлов сообщал об интенсивных боях на окраине Энергодара: российские танки попытались войти в город и взять под свой контроль АЭС, однако, как сообщается, ее работники и местные жители в среду собрались у АЭС и на прилегающих к ней дорогах, чтобы перекрыть путь российским частям.

Один из сотрудников Запорожской атомной электростанции записал видеообращение в телеграм-канале ЗАЭС, в котором также сообщил, что российские войска вели огонь по АЭС.

"Внимание! Техника Российской Федерации ведет огонь по Запорожской АЭС. Существует реальная угроза ядерной опасности на крупнейшей ядерной электростанции Европы. Требуем прекратить огонь из тяжелой техники по Запорожской АЭС!" - заявил он.



Глава областной администрации Запорожья Александр Старух сообщил, что безопасность на атомной электростанции восстановлена.

"Пропустили пожарных", - коротко написал он на своей странице в "Фейсбуке".

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