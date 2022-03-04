Количество интернет-пользователей в Монголии увеличилось на 5,9 процента

CentralAsia (MNG) - В Монголии выручка от информационно-коммуникационного сектора достигла 1,6 трлн тугриков ($ 557,3 млн) на конец 2021 года, что на 230,6 млрд тугриков ($ 80,3 млн) - (16,8 процента) больше, чем в предыдущем году.

Это произошло за счет увеличения на 136,3 миллиарда тугриков ($ 47,5 млн) - (17,7 процента) доходов от беспроводной связи, 32,6 миллиарда тугриков ($ 11,4 млн) - (19,7 процента) от вещания и вещания и 11,5 миллиарда тугриков ($ 4,0 млн) - (43,1 процента) от почтовых услуг.

По данным Национального статистического управления, общий доход сектора информации и связи достиг 441,3 млрд тугриков ($ 153,7 млн) в четвертом квартале 2021 года, что на 28,7 млрд тугриков ($ 4,0 млн) - (7 процентов) больше, чем в предыдущем квартале.

Количество интернет-пользователей в четвертом квартале 2021 года увеличилось на 5,9 процента по сравнению с предыдущим годом до 4,1 миллиона. Увеличение произошло за счет роста на 214 тысяч (6 процентов) тысяч пользователей мобильного широкополосного доступа и 16,1 тысячи (4,7 процента) тысяч пользователей Интернета по контракту.

Общий объем почтовых отправлений и посылок в последнем квартале прошлого года достиг 1,6 миллиона, увеличившись на 207,3 тысячи (14,9 процента) по сравнению с предыдущим кварталом. Это произошло за счет увеличения на 149,8 тыс. (11,6%) внутренних почтовых отправлений и бандеролей и 25,1 (в два раза) тыс. международных почтовых отправлений и бандеролей.

Отраслью почтовой связи доставлено 1 млн писем, 256,1 тыс. бандеролей, 439,9 тыс. посылок, 224,4 тыс. экспресс, 736 тыс. деловых писем, 247,3 тыс. смешанных отправлений, 57,9 тыс. посылок электронной торговли и 3 млн периодических изданий.

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