экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Граждане Узбекистана, бежавшие из Украины в Молдову, пока не могут вернуться на родину

CentralAsia (UZ) -  В МИД Узбекистана заявили, что вопрос о репатриации около 200 узбекистанцев, перебравшихся из Украины в Молдову, будет рассмотрен позже.

"Молдавская сторона оказывает гуманитарную помощь, транспорт, размещение, питание и другую необходимую помощь всем лицам, въезжающим на ее территорию, независимо от их гражданства", - говорится в сообщении.

Поэтому вопрос о репатриации бежавших в Молдову узбекистанцев «будет рассмотрен позже».

При этом в министерстве подчеркнули приоритетность репатриации узбеков, перебравшихся из Украины в Польшу.

2 марта МИД Узбекистана сообщил, что с 28 февраля было выполнено семь спецрейсов для репатриации эвакуированных из Украины в Польшу. Министерство заявило, что посольство в Киеве продолжает эвакуацию граждан, добавив, что на данный момент возвращено около 2 тыс человек.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Украина временно приостановила экспорт газа из подземных хранилищ
  • Минтруда Таджикистана просит мигрантов в России «не впадать в панику» в период экономической нестабильности
  • Все монгольские студенты, проживающие в Украине, эвакуированы


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com