Граждане Узбекистана, бежавшие из Украины в Молдову, пока не могут вернуться на родину

CentralAsia (UZ) - В МИД Узбекистана заявили, что вопрос о репатриации около 200 узбекистанцев, перебравшихся из Украины в Молдову, будет рассмотрен позже.

"Молдавская сторона оказывает гуманитарную помощь, транспорт, размещение, питание и другую необходимую помощь всем лицам, въезжающим на ее территорию, независимо от их гражданства", - говорится в сообщении.

Поэтому вопрос о репатриации бежавших в Молдову узбекистанцев «будет рассмотрен позже».

При этом в министерстве подчеркнули приоритетность репатриации узбеков, перебравшихся из Украины в Польшу.

2 марта МИД Узбекистана сообщил, что с 28 февраля было выполнено семь спецрейсов для репатриации эвакуированных из Украины в Польшу. Министерство заявило, что посольство в Киеве продолжает эвакуацию граждан, добавив, что на данный момент возвращено около 2 тыс человек.