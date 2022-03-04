США и Великобритания ввели санкции против Алишера Усманова

CentralAsia (UZ) - США ввели новый пакет санкций против российских политиков, бизнесменов и членов их семей в связи с военным вторжение России в Украину, говорится на сайте Белого дома.

Под полные блокирующие санкции попали следующие олигархи, а их активы заморожены:

миллиардер Алишер Усманов (cyпep-яxтa, частный самолет);

президент «Транснефти» Николай Токарев (его жена Галина, дочь Майя и две его компании по продаже элитной недвижимости;

бизнесмены Аркадий Ротенберг (его сыновья Павел и Игорь и дочь Лилия) и Борис Ротенберг (его жена Карина и сыновья Роман и Борис);

Евгений Пригожин, которого называют «поваром Путина» (три компании, жена Полина, дочь Любовь и сын Павел);

глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов (его пять компаний, его жена Ольга, его сын Евгений и его компания и самолет, его дочь Мария и ее компания);

глава «Ростеха» Сергей Чемезов (его жена Екатерина, сын Станислав и падчерица Анастасия);

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Путина.

«Эти лица и члены их семей будут отрезаны от финансовой системы США, их активы в Соединенных Штатах будут заморожены, а их имущество будет заблокировано», — говорится в заявлении Белого дома.

США называют Алишера Усманова одним из самых богатых людей России и «близким союзником Путина».

«Его имущество будет заблокировано для использования в США и американскими лицами, включая его супер-яхту [Dilbar стоимостью 600 млн долларов], одну из крупнейших в мире, только что арестованную нашим союзником Германией, и его частный самолет, один из крупнейших частных самолетов России», — говорится в сообщении.

Помимо этого, США вводят визовые ограничения в отношении 19 российских олигархов и 47 членов их семей и лиц из их ближайшего окружения.

Великобритания также ввела санкции против Алишера Усманова и бывшего вице-премьера России Игоря Шувалова из-за военных действий России в Украине.

«Сегодня правительство Великобритании объявило о полной заморозке активов и запрете на въезд в отношении Алишера Усманова и Игоря Шувалова, двух российских олигархов со значимым интересом в Великобритании и близкими связями с Кремлем», — говорится в сообщении британского МИД.

Отмечается, что общие активы двух бизнесменов составляют 19 млрд долларов, санкции вступают в силу немедленно. Сообщается, что у Усманова значительные интересы в английских футбольных клубах «Арсенал» и «Эвертон», у него есть особняк в Лондоне стоимостью 48 млн фунтов и недвижимость в графстве Суррей.

Активы Игоря Шувалова в Великобритании включают две квартиры в центре Лондона, стоимость которых оценивается в 11 млн фунтов стерлингов.

«Активы пары заморожены, на обоих наложен запрет на поездки, и ни один британский гражданин или бизнес не может с ними иметь дело», — говорится в заявлении.

Британское правительство намерено продолжать усиливать давление и использовать санкции, чтобы подорвать российскую экономику в таких масштабах, «каких ни Кремль, ни любая другая крупная экономика никогда раньше не видели».

28 февраля Евросоюз расширил санкционные списки, куда, помимо Алишера Усманова, попали ещё 25 человек. В понедельник бизнесмен решил приостановить исполнение обязанностей главы Международной федерации фехтования из-за санкций Евросоюза «до восстановления справедливости». В списке ЕС говорится, что он поддерживал официальных лиц РФ, ответственных за аннексию Крыма и дестабилизацию Украины. Предприниматель заявил, что будет защищать свою честь и репутацию.

Алишер Усманов (состояние — 15,3 млрд долларов) — основатель и основной акционер холдинга USM (49%). USM принадлежат «Металлоинвест» и «Мегафон». В декабре 2021 года холдинг продал 54% «МФ Технологии», который контролирует одного из крупнейших холдингов рунета VK (бывшая Mail.ru Group).