Президент Узбекистана и премьер-министр Пакистана провели переговоры в узком формате

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и премьер-министр Пакистана Имран Хан 3 марта провели переговоры в узком формате.

Приветствуя главу государства, премьер-министр Пакистана особо отметил, что дальнейшее развитие сотрудничества с Узбекистаном имеет приоритетное значение для его страны.

Основное внимание на переговорах было уделено вопросам укрепления стратегического партнерства, развития политического, торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между двумя странами.

Несмотря на пандемию, взаимодействие развивается по всем направлениям. В 2021 году взаимный товарооборот вырос на 50 процентов. Рост с начала текущего года составляет 70 процентов. Сегодня в Узбекистане действуют 177 предприятий, созданных с пакистанскими инвесторами.

В преддверии визита Президента Узбекистана в Исламабаде состоялись заседание Межправительственной комиссии, бизнес-форум и политические консультации.

Шавкат Мирзиёев и Имран Хан обсудили итоги этих мероприятий. Отмечено, что объем торгово-экономических и инвестиционных соглашений увеличился по сравнению с предыдущими годами, но вместе с тем остается большое пространство для развития.

В ходе обмена мнениями по вопросам региональной и международной повестки подтверждено совпадение или схожесть позиций.

Ухудшение гуманитарной ситуации в Афганистане вызывает серьезную озабоченность Узбекистана и Пакистана, а также других стран региона. Отмечена важность расширения усилий международного сообщества по оказанию гуманитарной помощи афганскому народу.

Имран Хан с благодарностью принял подаренный ему президентом Узбекистана Урду-узбекский словарь общеупотребительных слов, который содержит более 3000 слов, имеющих значение, одинаковое на узбекском и урду.