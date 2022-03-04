В Нур-Султан прилетел третий самолет с гражданами Казахстана, эвакуированными из Украины

CentralAsia (KZ) - Третий борт с гражданами Казахстана, эвакуированными из Украины, приземлился в Нур-Султане.

Казахстанцев сначала эвакуировали с территории Украины в Польшу. Самолет "Эйр Астаны" вылетел из города Катовице в 21.55 по столичному времени и прибыл в аэропорт Нур-Султана в 02.54. На борту находился 131 пассажир, включая 20 детей, проинформировал пресс-секретарь столичного аэропорта Анвар Шалекенов.

По данным МИД РК, этим же рейсом прилетели два гражданина Кыргызстана.

Как сообщалось ранее, все граждане Казахстана вывозятся на родину безвозмездно по договоренности с правительством.

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