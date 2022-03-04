Зеленский обсудил пожар на Запорожской АЭС с Байденом и Джонсоном

CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пожар на Запорожской атомной электростанции (АЭС) «грозит вторым Чернобылем». Он обсудил ситуацию с несколькими мировыми лидерами, в том числе с президентом США Джо Байденом и британским премьером Борисом Джонсоном. Джонсон хочет инициировать созыв экстренного заседания Совбеза ООН. На АЭС сообщили о нарушении ядерной безопасности станции.

Зеленский рассказал, что также созвонился с президентом Евросовета Шарлем Мишелем, канцлером ФРГ Олафом Шольцем, президентом Польши Анджеем Дудой и с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. «Мы не знаем, чем закончится пожар на станции, когда будет взрыв или когда он не произойдет, дай Бог. Никто этого не просчитает до конца»,— сказал украинский президент в обращении, публикованном в Telegram.

В Белом доме США сообщили, что Джо Байден и Владимир Зеленский призвали Россию «прекратить военные действия» в районе АЭС и разрешить пожарным и аварийно-спасательным службам доступ к месту пожара. К их призывам присоединился и Борис Джонсон. Он считает, что пожар на электростанции может «напрямую угрожать безопасности всей Европы», говорится в пресс-релизе на сайте премьера.

И. о. гендиректора Запорожской АЭС Игорь Мурашов утверждает, что «ядерная безопасность на станции нарушена». «Мы делаем все возможное, но пожар продолжается, пожарных не допустили. Есть большая опасность. На станции боевые действия. Реакторы в опасности»,— написал он в Telegram. В МАГАТЭ уверяют, что пожар не затронул «важное» оборудование.

Запорожская АЭС расположена в украинском городе Энергодар и является крупнейшей в Европе. МИД Украины говорил, что пожар на АЭС начался из-за обстрелов. Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям позднее сообщила, что возгорание произошло в учебно-тренировочном корпусе, находящемся рядом с АЭС.