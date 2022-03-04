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США ввели санкции против Пескова, Усманова, Токарева и Ротенбергов
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  В Белом доме в четверг, 3 марта заявили, что вводят полные блокирующие санкции в отношении пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, российских бизнесменов Евгения Пригожина, Бориса и Аркадия Ротенбергов, а также Алишера Усманова.

В списке лиц, на которых распространятся американские санкции, также глава «Ростеха» Сергей Чемезов, председатель ВЭБ РФ Игорь Шувалов и президент ПАО «Транснефть» Николай Токарев. Санкции применят также к членам их семей.

«Эти лица и члены их семей будут отрезаны от финансовой системы США, их активы в Соединенных Штатах будут заморожены, а их имущество будет заблокировано», - говорится в заявлении Белого дома.

Помимо этого, США вводят визовые ограничения в отношении 19 российских олигархов и 47 членов их семей и лиц из их ближайшего окружения.

«США и власти по всему миру будут работать над выявлением и замораживанием активов членов российской элиты и их семей», - подчеркивается в заявлении.

Кроме того, США за «дезинформацию» вводят блокирующие санкции в отношении семи российских организаций и 26 лиц, находящихся в России или на Украине и играющие ведущие роли в этих структурах. В числе организаций, попавших под санкции - «Фонд стратегической культуры», издание «Ритм Евразии», журнал «Камертон».

Расширение санкционных списков прокомментировал президент США Джо Байден, уточнив, что ограничения теперь приняты в отношении более 50 предпринимателей и, кроме того, их приближенных.

«Сегодня мы добавляем десятки имен в список, и запрещаем въезд в Америку более чем 50 российским олигархам, членам их семей и близким соратникам», - написал он в твиттере.

Ранее в четверг о санкциях против Усманова и Шувалова объявила Великобритания.

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