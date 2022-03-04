В Узбекистане население массово скупает рубли на рынке и переводит их в доллары

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане население на фоне обвала российского рубля, начало массово скупать рубли на рынке и переводить их в доллары в банках, зарабатывая на разнице между курсами валют. Об этом сообщил на своей странице в соцсетях финансовый эксперт из Узбекистана Абдулла Абдукадиров.

Как пишет эксперт, «спекулянты покупают в больших количествах рубли на черном рынке (по курсу примерно 145-150 рублей за доллар), продавая доллары. На рубли они покупают доллары уже в банках (по курсу 112 рублей за доллар). Маржа от такой сделки 29-30% с каждой транзакции. Иными словами, купив рубли за доллары и продав эти же рубли в банк, спекулянт зарабатывает на каждой тысяче долларов 290-300 долларов, как минимум».

«Другие, более ушлые спекулянты передают огромные суммы долларов своим родственникам в РФ через улетающих челноков, которые там покупают рубли по еще более выгодному курсу, и тут же эти рубли отправляют в Ташкент обратно. Здесь маржа доходит до 50-55% с каждой сделки», - пишет Абдукадиров.

По данным финансиста, размер официальных денежных переводов в Узбекистан практически упал до символических величин, поскольку все сели на спекулятивные операции. В основном, доллары отправляют из Ташкента в РФ.

«Если тенденция продолжится, то малые частные банки уже завтра будут испытывать трудности с сумовой ликвидностью при огромных запасах теряющих стоимость рублей. Если нужно было придумать умный и простой ход для разбалансирования валютного рынка Узбекистана и перевода значительной части валютных резервов страны в РФ, то это самый блестящий ход», - отмечает финансист.

По данным ЦБ Узбекистана, 3 марта физические лица купили 60 млн 152 тыс. 990 рублей. Продано в этот день было 5 млн 480 тыс. 530 рублей.

Также за сутки население купило более $26 млн. Объем продаж иностранной валюты составил почти $28 млн.

Тем временем ЦБ РУз рекомендовал банкам изменять курсы рубля в течение дня и поддерживать разницу между курсами покупки и продажи.

Как сообщили в Центральном банке, в условиях резких колебаний курса российского рубля и существенных различий между обменным и внебиржевым курсами граждане Узбекистана в России теряют деньги в процессе конвертации своих средств в свободную валюту.

В связи с этим регулятор рекомендует коммерческим банкам обеспечить:

• непрерывность проведения обменных операций по денежным переводам в российских рублях и поддержание приемлемого уровня разницы между курсами покупки и продажи при определении обменного курса;

• изменение курсов продажи и покупки российского рубля в течение дня в соответствии с текущими международными котировками в целях минимизации валютных рисков.

«Это позволит гражданам Узбекистана в России отправлять деньги в российских рублях и получать эти средства на территории республики в любой валюте», - говорится в сообщении.

В Центральном банке РУз заявили, что постоянно отслеживают текущую ситуацию и при необходимости принимают дополнительные меры для обеспечения интересов населения и стабильности национальной валюты и банковской системы.