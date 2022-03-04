Пожар на Запорожской АЭС потушен

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CentralAsia (CA) - Пожар в учебно-тренировочном корпусе Запорожской в городе Энергодар АЭС ликвидирован, жертв и пострадавших нет. Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

«В 06:20 (по местному времени) пожар в учебно-тренировочном корпусе Запорожской АЭС в городе Энергодар ликвидирован. Жертв и пострадавших нет»,— говорится в сообщении.

В ГСЧС рассказали, что был отключен 3-й энергоблок, и работать оставили только четыре. А представитель пресс-службы Запорожской АЭС Андрей Туз сообщил, что угрозы распространения радиации не замечено.

Пожар на АЭС возник минувшей ночью. Запорожская АЭС в городе Энергодар является крупнейшей в Европе. Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил в очередном видеообращении, что он обсудил случившееся с президентом США Джо Байденом. Господин Байден призвал Россию прекратить военные действия в этом районе и разрешить пожарным и аварийным службам доступ к месту.