экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Карта боевых действий российских военных в Украине

CentralAsia (CA) -  На Украине продолжаются военные действия. Как пишет издание «Новая Газета» на 3 марта, наступление российских войск ведется по четырем направлениям. С севера страны, через Чернобыль, Черниговскую и Сумскую области на Киев; с севера на Харьков; с юга на Николаев, Запорожье и Мариуполь и со стороны ЛНР и ДНР.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Великобритания решила закрыть лондонский страховой рынок для российских компаний
  • ВС Швеции утверждают, что самолеты России нарушили воздушное пространство королевства
  • Наступление на Харьков и Киев, - Минобороны Украины опубликовало новую сводку военных действий в стране


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com