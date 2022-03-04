Карта боевых действий российских военных в Украине

CentralAsia (CA) - На Украине продолжаются военные действия. Как пишет издание «Новая Газета» на 3 марта, наступление российских войск ведется по четырем направлениям. С севера страны, через Чернобыль, Черниговскую и Сумскую области на Киев; с севера на Харьков; с юга на Николаев, Запорожье и Мариуполь и со стороны ЛНР и ДНР.