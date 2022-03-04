В Узбекистан из Украины через Польшу 11 авиарейсами эвакуировали 2579 человек

CentralAsia (UZ) - На 4 марта общее количество граждан, эвакуированных в Узбекистан из Украины через Польшу 11 авиарейсами, составило 2579 человек. Об этом сообщил официальный представитель МИД РУз Юсуп Кабулжанов.

3-4 марта из Украины через аэропорт Катовице (Польша) были возвращены 720 граждан Узбекистана, среди которых 182 женщины, 163 ребенка и 61 младенец.

В ближайшие дни ожидаются 3 дополнительных рейса из города Катовице: в 14:30 и в 16:00 4 марта и в 03:00 5 марта.

В настоящее время на территории Польши находятся более 1480 сограждан, из которых 700 размещены в накопительной зоне государственной границы Польши, а 780 — в аэропорту Катовице.

«По оценкам специалистов, Узбекистан в числе немногих стран мира оперативно наладил работу по вывозу своих граждан из зоны боевых действий. Все репатриационные рейсы осуществляются на безвозмездной основе», — добавил Юсуп Кабулжанов.

По информации посольства Узбекистана в Польше, аэропорт Катовице в настоящее переполнен. Усилиями дипломатов созданы условия для граждан Узбекистана, мэрией города запущена упорядоченная система прохождения в здание аэропорта и регистрации пассажиров. Порядок контролируется полицией и местными волонтерами. Созданы специальные коридоры для женщин с детьми и людей преклонного возраста. Все граждане обслуживаются на основе заранее подготовленных списков.

В посольстве заверили, что все граждане Узбекистана будут возвращены на родину.