Окружение Мариуполя, блокирование Харькова с юга, возврат Гостомеля, - Минобороны Украины опубликовало новую сводку военных действий в стране

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CentralAsia (CA) - Сегодня, 4 марта начались 9 сутки российской спецоперации в Украине. Основные усилия войск РФ сейчас сосредоточены на окружении Киева и ослаблении сопротивления в заблокированных населенных пунктах.

В ходе выполнения этой задачи группировки вооруженных сил РФ исчерпали основную часть оперативных резервов и начали подготовку перекидывания дополнительных сил и средств из Южного и Восточного военных округов. Вторые эшелоны и большая часть оперативных резервов группировок российских войск введены в операцию.

Об этом говорится в новой сводке, которую пресс-служба Генштаба ВСУ опубликовала в Facebook.

В сводке говорится о том, что российские войска уже есть на Волыни: до двух батальонных групп у села Кухари.

Кроме того, сообщается, что наступающая со стороны Полесья группировка РФ пытается продвигаться по линии Фастов-Обухов, в сторону Украинки. То есть зайти к югу от Киева.

По данным Генштаба, на западе от Киева россиян удалось остановить в районе Макарова (выходит с севера на Житомирскую трассу).

Генштаб также сообщает, что российские войска отошли от Бучи и аэродрома Гостомель.

Это важный момент, учитывая, что Гостомель РФ удерживала довольно долго. То есть аэродром Украине удалось отбить.

На восток от Киева войска РФ пытаются наступать по линии Зазимье-Березань, то есть, от Броваров до трассы на Борисполь.

Что касается ситуации в Харьковской области: российские войска блокируют Харьков с юга и захватили город Балаклея.

Сообщается, что сейчас идет наступление в сторону Новомосковска. Вчера штаб сообщал, что по той же трассе идет движение в сторону Краснограда, который гораздо севернее. То есть войска РФ прошели южнее, в сторону Днепра.

Генштаб признал «тактический успех» российских войск на Новоайдарском, Волновахском и Мариупольском направлениях. Впервые официально заявлено, что Мариуполь окружен.

На юге основное направление российской атаки - город Вознесенск на севере Николаева. С него открывается трасса на Одессу.

Для взятия Вознесенска РФ перебросила под Николаев дополнительные десантно-штурмовые группы.

Также сообщается, что российские войска были остановлены на Николаевском направлении, но имели частичный успех на направлении Вознесенска.

Кроме того, войска РФ продолжают подготовку к высадке морского десанта в районах Затоки и Черноморска (бывший Ильичевск).