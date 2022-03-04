В Узбекистане за сутки выявлено 84 случая COVID-19 и 8 коронавирусной пневмонии

- Узбекистан, общество
- 12:49, 04 марта 2022
- Просмотров: 68
Иллюстративное фото
CentralAsia (UZ) - В Узбекистане на сегодняшний день общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 236 771. В течение прошедших суток зафиксированы 84 новых случая, сообщает Минздрав РУз.
Также у 8 человек диагностирована пневмония.
Больше всего новых инфицированных зарегистрировано в столице (38), Ташкентской (14) и Самаркандской (6) областях.
За день выздоровели 168 инфицированных коронавирусом (с начала пандемии 233 777).
На лечении находятся 1357 больных COVID-19.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.