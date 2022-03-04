экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Узбекистане за сутки выявлено 84 случая COVID-19 и 8 коронавирусной пневмонии
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане на сегодняшний день общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 236 771. В течение прошедших суток зафиксированы 84 новых случая, сообщает Минздрав РУз.

Также у 8 человек диагностирована пневмония.

Больше всего новых инфицированных зарегистрировано в столице (38), Ташкентской (14) и Самаркандской (6) областях.

За день выздоровели 168 инфицированных коронавирусом (с начала пандемии 233 777).

На лечении находятся 1357 больных COVID-19.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.

Новости по теме:

print
  • Испания направит Украине более тысячи гранатометов и пулеметы, - глава Минобороны королевства
  • Граждане Узбекистана, бежавшие из Украины в Молдову, пока не могут вернуться на родину
  • В Белоруссии начался второй раунд российско-украинских переговоров. Видео


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com