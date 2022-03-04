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23 фуры из Казахстана смогли выехать из Украины

CentralAsia (KZ) -  В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) РК сообщили, что 23 фуры из Казахстана покинули территорию Украины.

"По состоянию на 4 марта при содействии МИИР, МИД и госорганов третьих стран из Украины выехали 23 грузовых автомобиля с казахстанскими дальнобойщиками. Еще 7 грузовиков находятся на границе с Польшей", - сообщили в пресс-службе министерства.

К началу событий на территории Украины оказалось около 50 казахстанских грузовых машин. Для их вывода был составлен список перевозчиков, который передан в МИД.

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