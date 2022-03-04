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Казахстан направит грузы, застрявшие на территории России, в морские порты Латвии

CentralAsia (KZ) -  Казахстан переориентирует грузы, застрявшие на территории России, в морские порты Латвии, передает пресс-служба Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

Как сообщается, Казахстан и Латвия провели заседание в режиме видео-конференц-связи по вопросу перевозок грузов с участием латвийских портов.

В ходе заседания, в частности, обсуждался вопрос возникновения сложностей при транспортировке казахстанских грузов из портов России в связи с отказом транзитных портов Антверпен, Гамбург, Пириней, Роттердам и Мугга принимать их на фоне ситуации в Украине.

«Казахстанской стороной будут переориентированы грузы, находящиеся на территории России, на латвийские порты Рига, Венстпилс и Лиепая, на что получено согласие от морских портов Латвии», - заявили в министерстве по итогам заседания.

В ведомстве добавили, что латвийской стороной предоставлены мощности и пропускная способность латвийских портов и заявлено о готовности принимать казахстанские грузы.

Ранее в Министерстве торговли и интеграции РК сообщили, что в связи с введением пакета антироссийских санкций в ряде морских портов при транзите через Россию на рынки стран Евросоюза отмечаются факты задержки казахстанских грузов.

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