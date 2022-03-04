Минобороны Украины озвучило потери российской армии

- Азия и мир, политика
- 13:41, 04 марта 2022
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CentralAsia (CA) - С 24 февраля по 4 марта общие потери личного состава российских войск в Украине ориентировочно составили 9 тыс. 166 человек. Об этом говорится в сообщении Генштаба Украины.
Уничтожено:
- 33 самолета (информация уточняется);
- 37 вертолетов (информация уточняется);
- 251 танк;
- 939 боевых бронированных машины;
- 105 артиллерийских систем;
- 18 средств ПВО;
- 50 реактивных систем залпового огня;
- 60 цистерн с горюче-смазочными материалами;
- 3 БПЛА оперативно-тактического уровня;
- 2 легких скоростных катера;
- 404 единицы автомобильной техники.
Подчеркивается, что данные уточняются, так как подсчет усложняет высокая интенсивность боевых действий.
В штабе отметили, что в Минобороны РФ ранее признали гибель 498 российских военных.
Как сообщили в Генштабе Украины, основные усилия армии РФ сосредоточены на окружении Киева и ослаблении сопротивления в заблокированных населенных пунктах.
Кроме того, в штабе отметили, что российские войска продолжают подготовку к высадке морского десанта в районах Затоки и Черноморска.