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Минобороны Украины озвучило потери российской армии
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  С 24 февраля по 4 марта общие потери личного состава российских войск в Украине ориентировочно составили 9 тыс. 166 человек. Об этом говорится в сообщении Генштаба Украины.

Уничтожено:

- 33 самолета (информация уточняется);

- 37 вертолетов (информация уточняется);

- 251 танк;

- 939 боевых бронированных машины;

- 105 артиллерийских систем;

- 18 средств ПВО;

- 50 реактивных систем залпового огня;

- 60 цистерн с горюче-смазочными материалами;

- 3 БПЛА оперативно-тактического уровня;

- 2 легких скоростных катера;

- 404 единицы автомобильной техники.

Подчеркивается, что данные уточняются, так как подсчет усложняет высокая интенсивность боевых действий.

В штабе отметили, что в Минобороны РФ ранее признали гибель 498 российских военных.

Как сообщили в Генштабе Украины, основные усилия армии РФ сосредоточены на окружении Киева и ослаблении сопротивления в заблокированных населенных пунктах.

Кроме того, в штабе отметили, что российские войска продолжают подготовку к высадке морского десанта в районах Затоки и Черноморска.

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