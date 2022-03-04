Российские военные взяли под контроль Запорожскую АЭС, - Энергоатом Украины

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CentralAsia (CA) - Территория Запорожской атомной электростанции взята под контроль российскими войсками, они контролируют админздания и проход на станцию. Об этом сообщает Государственная инспекция ядерного регулирования Украины, Энергоатом.

«Админкорпус ЗАЭС и проходная на станцию – под контролем российских военных. Персонал станции продолжает работать на энергоблоках, обеспечивая стабильную эксплуатацию ядерных установок. Радиационный фон в норме», - говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что есть погибшие и раненые среди украинских военных.

«Персонал работает на своих рабочих местах, оперативный персонал контролирует состояние энергоблоков и обеспечивает их эксплуатацию согласно требованиям технологических регламентов безопасной эксплуатации. Также проводятся обходы для идентификации всех повреждений на площадке», - сказано в сообщении.

Изменение радиационного состояния после пожара в учебно-тренировочном корпусе ЗАЭС не зафиксировано.

Сейчас работает только один энергоблок – четвертый.

Состояние энергоблоков:

Энергоблок №1: планово-предупредительный ремонт.

Энергоблоки №№ 2, 3: отключены от сети и производится расхолодание ядерных установок.

Энергоблок №4: в работе, электрическая мощность 690 МВт.

Энергоблоки № 5, 6: производится расхолодание ядерных установок.

«В настоящее время охлаждение ядерного топлива на энергоблоках Запорожской АЭС обеспечивается проектными системами энергоблоков согласно требованиям технологических регламентов безопасной эксплуатации.

Потеря возможности охлаждения ядерного топлива приведет к значительному радиоактивному выбросу в окружающую среду. Последствия такого события могут превысить все предыдущие аварии на АЭС, включая аварию на Чернобыльской АЭС и АЭС Фукусима-Даичи».

Инспекция напоминает, что кроме шести энергоблоков на площадке Запорожской АЭС находится хранилище отработанного ядерного топлива, повреждение которого в результате обстрелов тоже приведет к радиоактивному выбросу.

В Энергодаре – 6 энергоблоков, в то время как на Чернобыльской АЭС в 1986 году взорвался один. Всего в Украине 15 атомных блоков.