Российские военные взяли под контроль Запорожскую АЭС, - Энергоатом Украины

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- 14:16, 04 марта 2022
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CentralAsia (CA) - Территория Запорожской атомной электростанции взята под контроль российскими войсками, они контролируют админздания и проход на станцию. Об этом сообщает Государственная инспекция ядерного регулирования Украины, Энергоатом.
«Админкорпус ЗАЭС и проходная на станцию – под контролем российских военных. Персонал станции продолжает работать на энергоблоках, обеспечивая стабильную эксплуатацию ядерных установок. Радиационный фон в норме», - говорится в сообщении.
В ведомстве сообщили, что есть погибшие и раненые среди украинских военных.
«Персонал работает на своих рабочих местах, оперативный персонал контролирует состояние энергоблоков и обеспечивает их эксплуатацию согласно требованиям технологических регламентов безопасной эксплуатации. Также проводятся обходы для идентификации всех повреждений на площадке», - сказано в сообщении.
Изменение радиационного состояния после пожара в учебно-тренировочном корпусе ЗАЭС не зафиксировано.
Сейчас работает только один энергоблок – четвертый.
Состояние энергоблоков:
Энергоблок №1: планово-предупредительный ремонт.
Энергоблоки №№ 2, 3: отключены от сети и производится расхолодание ядерных установок.
Энергоблок №4: в работе, электрическая мощность 690 МВт.
Энергоблоки № 5, 6: производится расхолодание ядерных установок.
«В настоящее время охлаждение ядерного топлива на энергоблоках Запорожской АЭС обеспечивается проектными системами энергоблоков согласно требованиям технологических регламентов безопасной эксплуатации.
Потеря возможности охлаждения ядерного топлива приведет к значительному радиоактивному выбросу в окружающую среду. Последствия такого события могут превысить все предыдущие аварии на АЭС, включая аварию на Чернобыльской АЭС и АЭС Фукусима-Даичи».
Инспекция напоминает, что кроме шести энергоблоков на площадке Запорожской АЭС находится хранилище отработанного ядерного топлива, повреждение которого в результате обстрелов тоже приведет к радиоактивному выбросу.
В Энергодаре – 6 энергоблоков, в то время как на Чернобыльской АЭС в 1986 году взорвался один. Всего в Украине 15 атомных блоков.