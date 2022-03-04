Какие зарубежные компании и бренды приостановили работу и поставки в России?

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CentralAsia (CA) - Зарубежные компании прекращают работу или приостанавливают продажу своей продукции на территории России из-за западных санкций, введенных на фоне военных действий в Украине.

О своем решении заморозить экспорт объявили компании из самых разных сегментов - авиационной, игровой, промышленной и других.

ТАСС собрал основную информацию о заморозке или остановке деятельности иностранных компаний в России.

Авиационная техника и автомобили

Авиапроизводители Boeing, Airbus и Embraer приостановили поставки запчастей для своих самолетов российским авиакомпаниям, их обслуживание и техподдержку. Учебный центр Boeing в Сколкове также временно прекратил работу.

Автопроизводители Mercedes-Benz, BMW, Volvo, MAN решили на время прекратить экспорт, а также заморозить локальное производство в России. Приостановила свою деятельность и корпорация Ford.

Suzuki, Honda, Mazda не будут поставлять авто и мотоциклы. General Motors и Scania приостанавливают поставки автомобилей, а Nissan - кроссовера Pathfinder.

«Фольксваген Груп Рус» прервала на время отгрузку автомобилей, которые уже находятся в РФ, в российские дилерские центры. Производство автомобилей Volkswagen Group на территории страны остановили до особого распоряжения.

Toyota приостановит производство в Санкт-Петербурге с 4 марта из-за перебоев с поставками комплектующих. Hyundai и Renault - работу российского завода в Санкт-Петербурге и Москве соответственно до 5 марта. Škoda сокращает производство из-за недостатка комплектующих и приостанавливает деятельность в РФ.

Daimler Truck заморозил сотрудничество с российским «Камазом» - компания не будет производить грузовики в рамках совместного предприятия DK RUS и поставлять комплектующие.

Электроника и промышленность

Apple остановила экспорт и онлайн-торговлю и ограничила работу сервисов. Магазины re:Store, реализующие технику компании, сутки не работали, но 3 марта вновь открылись.

Производитель электроники Dell перестает временно продавать продукцию.

Немецкий производитель программного обеспечения SAP прекращает ввести деятельность в России, а также приостанавливает продажи всех услуг и продуктов компании.

Один из крупнейших в мире разработчиков программного обеспечения Oracle приостановил все операции в стране.

Производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson пока не привозит товары клиентам в РФ.

Товары крупнейшего в мире производителя полупроводников TSMC пока не будут попадать в Россию, разработанные в стране полупроводники марки «Эльбрус» — производиться.

Российские покупатели временно не смогут получать продукцию крупнейшего производителя подшипников SKF.

Базирующаяся в Мюнхене группа Siemens, которая строит поезда, обслуживает заводы и поставляет программное обеспечение, пока что прекратила операции и поставки в Россию. При этом пока продолжает выполнять обязательства по обслуживанию и ремонту в РФ.

Финский производитель лифтов KONE временно прекращает поставки в Россию. При этом в компании отметили, что она останется на российском рынке.

Крупнейший разработчик программного обеспечения для строительства и машиностроения Autodesk (AutoCAD, 3ds MAX) приостанавливает работу в России.

Американская Intel заявила о приостановке поставок своей продукции в Россию.

Развлечения, одежда и мебель

The Walt Disney Company, Warner Bros и Paramount Pictures приостановили показы своих фильмов.

Бренд одежды Karl Lagerfeld прекратил поставки в РФ и закрыл возможность покупать вещи онлайн. Продажи приостановила компания H&M. Ретейлер одежды и аксессуаров ASOS заморозил доставку, сделать заказ на сайте невозможно. Так же поступил производитель спортивных товаров Nike. Ретейлер Mango тоже временно прекратил работу в России

Компания iHerb, реализующая БАДы, витамины и продукты питания, доставит россиянам только уже обработанные заказы, новые пока не принимает.

Поставки продукции производителя игрушек Lego временно не осуществляются в российские магазины.

Крупнейший в мире производитель алкоголя Diageo пока не станет поставлять свою продукцию. Компания выпускает напитки известных марок, например Guinness, Baileys и других.

Медиасервис Megogo прекратил деятельность в России.

Мебельный концерн IKEA приостанавливает работу в России, а также весь экспорт и импорт в страну и из нее, производство в РФ. Свои магазины временно закрыл датский мебельный ретейлер JYSK.

Логистика

Транспортно-логистическая компания Kuehne+Nage прекращает поставлять товары за исключением фармацевтической продукции и предметов гуманитарной помощи. Так же, но временно поступила Maersk.

DHL, CMA CGM, Fedex и UPS приостановили доставку грузов и документов в Россию.

Поставщик упаковочных решений и биоматериалов Stora Enso остановит все производство и продажи в России.