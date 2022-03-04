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Минобороны России сообщило, что радиоактивный фон в районе Запорожской АЭС в норме
Игорь Конашенков
Игорь Конашенков

CentralAsia (CA) -  Персонал Запорожской АЭС, которая находится под контролем ВС России, продолжает работать в штатном режиме, радиоактивный фон в норме. Об этом сообщил журналистам в пятницу официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Он напомнил, что российские войска взяли под контроль город Энергодар, станцию и прилегающую к ней территорию еще 28 февраля.

«В настоящее время персонал Запорожской АЭС продолжает работать в штатном режиме, обслуживает объекты АЭС и отслеживает радиоактивную обстановку. Радиоактивный фон в районе электростанции в норме», - отметил Конашенков.

Представитель Минобороны РФ сказал, что в заявлении президента Украины Владимира Зеленского и его переговоры с США и Великобританией о Запорожской АЭС свидетельствуют о попытке обвинить Россию в создании очага радиоактивного заражения.

По словам Конашенкова, это свидетельствует о преступном замысле киевского режима или о полной утрате Зеленским контроля за действиями украинских диверсионных групп.

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