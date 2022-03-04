В ходе визита Мирзиеев Узбекистан и Пакистан подписали около 10 соглашений

CentralAsia (UZ) - По итогам переговоров лидеров Узбекистана и Пакистана в Исламабаде состоялась церемония подписания двусторонних документов, сообщила пресс-служба главы государства.

Президент Шавкат Мирзиёев и премьер-министр Имран Хан подписали Совместную декларацию о дальнейших шагах по развитию стратегического партнерства между Республикой Узбекистан и Исламской Республикой Пакистан.

Также между министерствами и ведомствами принято около 10 документов, в том числе соглашения о преференциальной торговле, о сотрудничестве в области охраны окружающей среды, паломнического туризма, железных дорог, договоры между Сурхандарьинской областью и провинцией Хайбер-Пахтунхва, между городом Ташкентом и городом Исламабадом.

Кроме того, в рамках прошедших накануне визита бизнес-форума достигнуты договоренности о реализации совместных торговых и инвестиционных проектов на сумму 800 миллионов долларов.

В ходе переговоров поставлена цель увеличить товарооборот до 500 миллионов доларов в ближайшие годы, а в долгосрочной перспективе довести его до 1 миллиарда.

Достигнуты важные договоренности об углублении промышленной кооперации в таких ключевых направлениях, как фармацевтика, текстильная, кожевенно-обувная, пищевая промышленность, сельское хозяйство, строительство, банковско-финансовый сектор и др. По итогам проведенных в преддверии визита деловых мероприятий подписаны около 60 новые инвестиционные и торговые соглашения на сумму 800 миллионов долларов.

Стороны договорились ускорить реализацию крупных совместных транспортно-коммуникационных проектов, направленных на укрепление взаимосвязанности Центральной и Южной Азии.

Особо отмечена важность скорейшего начала строительства стратегического железнодорожного пути «Термез – Мазари-Шариф – Кабул - Пешавар», который откроет Узбекистану дорогу к международным морским портам через территорию Пакистана.

‑ В ходе визита мы подписали солидный пакет документов, в частности, Совместную декларацию о дальнейших шагах по развитию стратегического партнерства, в которой обозначены наши будущие усилия по дальнейшему углублению сотрудничества между нашими странами. Наши отношения, которые черпают силу и вдохновение из наших духовных корней, будут продолжать подниматься к новым высотам на благо наших народов, - сказал Президент Узбекистана.