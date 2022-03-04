Узбекистан превратился в особый коридор для обвалившегося на фоне санкций российского рубля

CentralAsia (UZ) - В четверг, 3 марта, Центральный банк Узбекистана сообщил, что коммерческим банкам рекомендовано «изменять курсы рубля в течение дня и поддерживать разницу между курсами покупки и продажи».

Центробанк Узбекистана представил свое данное решение как попытку уменьшить потери узбекских мигрантов в России при конвертации своих денег в доллары или евро.

С 3 марта коммерческие банки Узбекистана вынуждены покупать и продавать российские рубли по «условному административному коридору», установленному ЦБ, или по искусственной цене.

Некоторые пользователи соцсетей рассматривают этот шаг как возможность для россиян, особенно подпадающих под санкции олигархов, конвертировать свои рублевые сбережения в доллары в Узбекистане и «переложить все риски, связанные с рублем, на узбекский сум».

После вторжения Кремля в Украину Запад ввел в отношении России беспрецедентные экономические и финансовые санкции. В результате российский рубль резко обесценился по отношению к основным валютам.

Центральный банк Узбекистана признал в заявлении от 3 марта, что доходы миллионов узбекских мигрантов резко упали после падения российского рубля. «В условиях резких колебаний курса российского рубля и значительных расхождений между биржевым и внебиржевым курсами наши граждане в России теряют деньги в процессе конвертации своих средств в свободную валюту», — говорится в сообщении регулятора.

С этой целью ЦБ Узбекистана «рекомендовал» коммерческим банкам «постоянно проводить обменные операции по денежным переводам в российских рублях и поддерживать приемлемую разницу между курсами покупки и продажи при определении обменного курса».

Рекомендация Центрального банка «сохранять допустимую разницу между курсами покупки и продажи» при установлении обменного курса рубля рассматривается независимыми экономистами как опасный шаг, который может привести к обесцениванию узбекского сума по отношению к обесценивающемуся рублю.

В заявлении ЦБ говорится, что «даны рекомендации по изменению курсов российского рубля в течение дня в соответствии с текущими международными котировками с целью минимизации валютных рисков банков». Однако узбекский экономист-блогер Отабек Бакиров написал, что Центробанк установил коридор для покупки и продажи российского рубля, который был намного ниже курса, установленного ЦБ России. По мнению экономиста, установление курса рубля в Узбекистане по принципу "сверху вниз" "создаст условия для того, чтобы россияне могли привезти накопленные рубли в Узбекистан и конвертировать их в доллары".

Независимый экономист Юлий Юсупов считает, что такая возможность может возникнуть, если административный коридор сохранится надолго и в Узбекистан начнут поступать крупные суммы рублей из России.

- Я так понимаю, что сейчас речь идет о рубле, который вошел в Узбекистан. Думаю, что этот коридор долго не протянется. Если он будет держаться долго, а рубль будет продолжать падать, возможно, Узбекистан превратится свалку для никому не нужного рубля. Но я не думаю, что Центральный банк решит уничтожить свои собственные банки.

Общественность Узбекистана не верит в то, что попытка Центробанка создать «административный коридор» для рубля направлена именно на защиту доходов мигрантов, как говорится в официальном заявлении регулятора.

Некоторые блогеры рекомендацию ЦБ, вступившую в силу 3 марта, расценили как попытку спасти путинских олигархов, попавших под санкции некоторых блогеров, как «лайфхаки для российских миллиардеров».

«Идет война, против России вводятся санкции, вы теряете деньги, нужно что-то делать. Что может быть сделано? Например, вы найдете страну третьего мира, где вам близка высшая элита, например, если взять ее валюту в виде сума, вы покупаете рубль в России по низкой цене, а страну третьего мира принуждаешь осуществлять покупку и продажу рубля не по рыночному курсу, а по установленному Центральным банком...Теперь можно запросто ввозить рубль в ту страну вагоном, а оттуда вывозить вагоном доллары. Экономика третьей страны, обнищание ее народа, обесценивание сума — это копейки для вас и элиты наверху», — написал блогер TentakMinds в Telegram.

В заявлении Центрального банка от 3 марта говорится, что ситуация находится под наблюдением. В нем также говорится, что ЦБ «примет в случае необходимости дополнительные меры для обеспечения интересов населения и стабильности национальной валюты и банковской системы». Однако в заявлении не говорится, каков будет характер дополнительных мер или как долго будет действовать рекомендация «сохранять разницу между курсами».