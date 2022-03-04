В Узбекистане доллар в банках резко подорожал до 10 950 сумов

CentralAsia (UZ) - Банки Узбекистана в пятницу, 4 марта, повысили курс доллара.

Большинство банков продают американскую валюту по 10 950 сумов, некоторые — по 10 955 сумов. Цена покупки — между 10 850 и 10 895 сумов.

Дешевле всего доллары продают «Хамкорбанк», «Универсалбанк», «Асакабанк», «Садерат-банк» и Anorbank — по 10 940 сумов. Наиболее выгодный курс покупки предлагает «Савдогарбанк» — 10 895 сумов.

3 марта Центробанк поднял официальный курс доллара до 10 900 сумов 25 тийин. Это новый максимум курса. Предыдущий рекорд был установлен 22 февраля — тогда курс ЦБ подскочил до 10 888 сумов, а розничный курс впервые достиг 10 940 сумов.

Между тем российская валюта продолжает падение ниже отметки 100 сумов за рубль, пробитой 2 марта. ЦБ установил курс рубля на уровне 93,04 сумов. Большинство коммерческих банков сейчас покупает рубли по 90 и продаёт по 96 сумов.

ЦБ РУз отметил повышенный спрос на доллары — 3 марта население купило в банках американской валюты на $26,3 млн при продаже им $27,9 млн. Также увеличился сбыт рублей — 60,15 млн за день.