В Таджикистане банки перестали продавать рубли и доллары

CentralAsia (TJ) - В Таджикистане на фоне российско-украинского вооруженного конфликта возник острый дефицит иностранной валюты. Банковские обменные пункты за последние несколько дней воздерживаются от продажи валюты, но продолжают приобретать ее, передает Аsia Рlus.

Так, в одном из столичных пунктов «Ориёнбанка» «Азия-Плюс» сказали, что не имеют валюту, так как не получают ее от клиентов. «Мы можем продавать вам только ту валюту, которую, в свою очередь, приобретаем у других клиентов. Возможно, получим ее через пару минут, а может и только через пару дней», - сказал сотрудник банка.

Примерно то же самое сказали в одном из подразделений «Амонатбанка», отметив, что валютные интервенции со стороны Национального банка Таджикистана не производятся и банки могут полагаться только на то, что сами имеют.

Правда, в пунктах денежных переводов банков говорят, что приток денежных переводов, которые, в основном, являются рублевыми, продолжается, хотя размер таких поступлений сократился. При этом некоторые сотрудники банков утверждают, что снижение объема денежных переводов является характерным для весеннего периода, и советуют не торопиться связывать данное явление с ситуацией на Украине и санкциями Запада.

Однако, трудовые мигранты, работающие в России, сказали «Азия-Плюс», что они в настоящее время могут отправить деньги на родину только с карты на карту или с кошелька.

«После начала военных действий в Украине обналичить карты практически невозможно, поэтому мы не можем прислать деньги посредством пунктов денежных переводов», - сказал Фируз Салимов, который работает в Москве.

В чем причина?

Объяснений от Национального банка Таджикистана по поводу дефицита иностранной валюты не удается получить.

Между тем, специалист одного из системных банков республики, который пожелал остаться неназванным, признался, что существует негласное поручение, которым запрещается продавать валюту.

«Коммерческим банкам держать у себя валюту не выгодно. Пункты обмена банки открывают для того, чтобы зарабатывать – приобретать валюту по сравнительно низкой стоимости и продавать его за более высокую цену.

Но есть инструкция, которым предлагается временно отказываться от продажи валюты, и банки относятся к этому с пониманием. Финансово-экономическая ситуация в России, откуда к нам поступает львиная доля валюты, усложняется из-за войны на Украине и новых западных санкций с каждым днем. Поэтому банкам предложили экономить валюту, чтобы иметь возможности финансировать импортеров товаров и продукции», - сказал собеседник.

Он отметил, что поставщики необходимых республике товаров в настоящее время получают валюту без каких-либо проблем.

Согласно данным статистического ведомства, объем экспорта в январе этого года составил всего около $90 млн, тогда как импортировали мы товаров на сумму $288 млн.

Эта разница, главным образом, покрывается за счет денежных переводов, которые поступают от экспорта трудовых ресурсов.

Примерные меры по экономии валюты применялись Нацбанком в прошлые годы во время валютного кризиса.

Так, в феврале 2019 года экс-глава НБТ Джамшед Нурмахмадзода, объясняя причины дефицита доллара, сказал журналистам, что республика «очень зависима от импорта, практически все продукты первой необходимости импортируются».

Он признался тогда, что поручил банкам обеспечить валютой, в первую очередь, поставщиков горючего, пшеницы, сахара, масла и других товаров первой необходимости.

Тем временем, российский рубль, который образует до 90% поступающих в Таджикистан денежных переводов, за последнюю неделю официально обесценился по отношению к таджикской валюте почти на 28%.

Официальный курс НБТ изменился с 0,1416 сомони за 1 рубль на 24 февраля до 0,1025 сомони – на сегодня, 4 марта.

Рыночный курс покупки рубля варьируется сегодня от 0,1025 сомони («Банк Эсхата») до 0,1130 сомони («Амонатбанк»), а курс продажи в этих же банках – от 0,1065 сомони до 0,1140 сомони.

Между тем, знакомые с ситуацией на «черном рынке» лица говорят, что российскую валюту можно приобретать в неограниченном объеме по курсу 131 сомони за 1000 рублей.

Источник утверждает, что нелегальных валютчиков рублем снабжают сотрудники банков, которые всегда готовы воспользоваться такими ситуациями и заработать. И этому можно поверить, ведь валюту сегодня в республику в карманах никто не ввозит. Поступает она по официальным каналам, а рублевые переводы оседают в банках, так как с 2016 года такие переводы инструкцией НБТ выдаются исключительно в таджикской валюте.

Официальный же курс доллара второй год уже остается почти неизменным – 11,30 сомони за каждый доллар.

Неизменным остается курс покупки и продажи «американца» также в банковских пунктах обмена валюты: 11,28 сомони – 11,30 сомони, соответственно. Но, как уже сказали выше, в банках его могут только приобретать.

Доллар в отличии от рубля очень сложно найти даже у нелегальных валютчиков, в связи с чем мы не можем говорить о нынешней его стоимости на нелегальном рынке, - заключает издание.

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