В Монголии более 20 тысяч человек посетили ледовый фестиваль «Синяя жемчужина»

CentralAsia (MNG) - 3-4 марта в аймаке Хубсугул после двухлетнего перерыва из-за ограничения распространения коронавирусной инфекции проходит ледовый фестиваль «Синяя жемчужина», направленный на развитие зимнего туризма.

В этом году на мероприятие прибыло более 20 тысяч человек из примерно 10 аймаков, включая Архангай, Төв, Сэлэнгэ, Булган, Говьсумбэр, Дархан и Хэнтий. Также более 200 государственных и частных компаний принимают участие в фестивале, который проводится уже 21 год.

А это говорит о том, что внутренний туризм в стране развивается.

Для фестиваля этого года художники создали 10 видов ледяных скульптур, в том числе на тему охраны окружающей среды и ледяную горку для детей.

Ледяной фестиваль «Синяя жемчужина» — это зимнее общественное мероприятие, проводимое на льду озера Хубсугул в монгольском одноименном аймаке Хубсугул.

Во время Ледового фестиваля проводится множество конкурсов и мероприятий для иностранных и отечественных туристов. Например, соревнования по ледяного шагая (альчики), соревнования по велосипедному и конькобежному спорту, соревнования по собачьим упряжкам, перетягивание каната на льду, соревнования по эстафете, соревнования отцов и матерей, соревнования по подковам, выступления артистов аймакского музыкально-драматического театра, традиционные монгольские шаманские ритуалы, такие события, как великое огненное жертвоприношение.

Организуются конкурсы для иностранных туристов, такие как «Конкурс для туристов», кто умеет хорошо петь монгольские песни, фуд-шоу, катание на коньках, показы мод.

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