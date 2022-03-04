Украинцы, проживающие в Монголии, протестуют против войны. ФОТО

CentralAsia (MNG) - В Монголии проживает более 90 украинцев.

Представители Украины и монголы, окончившие вузы в Украине, вместе прошли маршем к памятнику The Beatles, чтобы выразить свое мнение к ситуации вокруг Украины.

Выпускник вуза в Украине Т.Баярмагнай сказал: «Мы должны противостоять войне. Она никому не нужна. Уже прошло время, которое решить проблему с помощью войны».

«Война началась в 2014 году с оккупации Крымского полуострова и вторжения в Донбасс. За последние восемь лет было убито более 15 тысяч украинцев», — сказал гражданин Украины Игорь. «Обычные мирные города бомбят. Мой отец, сестра и семья каждую ночь прячутся в подвале. Все время звенит сигнальная сирена».

«СМИ очень важны. Пожалуйста, предоставьте информацию из всех источников. Я хотел бы получать информацию из западных и украинских СМИ. Монгольский народ мудрый. Монголы очень добры к нам», — сказал он.

Вторая демонстрация состоится завтра перед Государственным академическим театром драмы.

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фото источник: Ikon.mn

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