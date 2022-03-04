экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Украинцы, проживающие в Монголии, протестуют против войны. ФОТО

CentralAsia (MNG) -  В Монголии проживает более 90 украинцев.

Представители Украины и монголы, окончившие вузы в Украине, вместе прошли маршем к памятнику The Beatles, чтобы выразить свое мнение к ситуации вокруг Украины.

Выпускник вуза в Украине Т.Баярмагнай сказал: «Мы должны противостоять войне. Она никому не нужна. Уже прошло время, которое решить проблему с помощью войны».

«Война началась в 2014 году с оккупации Крымского полуострова и вторжения в Донбасс. За последние восемь лет было убито более 15 тысяч украинцев», — сказал гражданин Украины Игорь. «Обычные мирные города бомбят. Мой отец, сестра и семья каждую ночь прячутся в подвале. Все время звенит сигнальная сирена».

«СМИ очень важны. Пожалуйста, предоставьте информацию из всех источников. Я хотел бы получать информацию из западных и украинских СМИ. Монгольский народ мудрый. Монголы очень добры к нам», — сказал он.

Вторая демонстрация состоится завтра перед Государственным академическим театром драмы.

1

1

1

1

1

1

1

фото источник: Ikon.mn

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • США и Великобритания ввели санкции против Алишера Усманова
  • В Узбекистане население массово скупает рубли на рынке и переводит их в доллары
  • В Белоруссии начался второй раунд российско-украинских переговоров. Видео


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com