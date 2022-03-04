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Монгольский авиалайнер МИАТ, направлявшийся во Франкфурт, выбрал маршрут через Бишкек вместо Москвы

CentralAsia (MNG) -  Из-за ситуации между Россией и Украиной Европейский Союз и Великобритания объявили, что перестрахование больше не будет распространяться на любые воздушные суда, выполняющие полеты над территорией России.

Поскольку авиакомпания МИАТ имеет перестраховку в британской компании, в целях обеспечения высокого уровня безопасности и отмены своих рейсов в Европу, пассажиры маршрута Улан-Батор – Москва – Франкфурт – Москва – Улан-Батор 5 марта 2022 года полетели по направлению Улан-Батор – Бишкек – Истанбул – Франкфурт – Истанбул – Бишкек – Улан-Батор.

В соответствии с международными правилами безопасности полетов все воздушные суда, перевозящие пассажиров и грузы, должны быть перестрахованы.

Изменение маршрута рейсов в Европу выглядит следующим образом:

  • Продолжительность полета будет увеличена на 3 часа 10 минут в одну сторону;
  • Расписание рейсов: вылет в 06:30 по времени Улан-Батора 5 марта 2022 года и прибытие в международный аэропорт Франкфурта 5 марта в 13:50 по местному времени;
  • Стоимость билетов не изменится.
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