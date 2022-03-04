Путин призвал соседние страны не ухудшать отношения с Россией. Видео

- Азия и мир, политика
- 17:39, 04 марта 2022
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CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин призвал соседние страны не нагнетать и не ухудшать отношений с Россией. Соответствующее заявление глава государства сделал на церемонии поднятия флага нового парома «Маршал Рокоссовский» 4 марта.
«Хочу подчеркнуть еще раз, у нас нет никаких недобрых намерений в отношении наших соседей. И им бы посоветовал тоже не нагнетать ситуацию, не вводить никаких ограничений. Мы все свои обязательства выполняем, и будем выполнять дальше. Здесь нет никакой необходимости нагнетать ситуацию, ухудшать наши отношения. И все наши действия если они возникают, то всегда возникают исключительно в ответ на какие-то недружественные действия в отношении России», - сказал Путин.
По словам российского лидера, отказ иностранных партнеров от совместных с Россией проектов наносит ущерб, но поставленные задачи будут выполнены.