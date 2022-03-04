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Холдинг USM Алишера Усманова продал акции Kapitalbank в Узбекистане

CentralAsia (UZ) -  Холдинг USM заключил сделку по продаже 100% долей в уставном капитале ООО «Телекоминвест» (РФ) и ООО FINANCE TCI (Узбекистан), совместно владеющими 61,54% акций АКБ «Капиталбанк» (Узбекистан). Об этом говорится в сообщении банка.

Сделка состоялась по инициативе группы частных инвесторов, заинтересованных в совместном развитии бизнеса АКБ «Капиталбанк».

Коммерческие условия сделки не разглашаются.

В конце 2021 года компания «Телекоминвест», связанная с Алишером Усмановым, увеличила свою долю в Kapitalbank до 25%. Российская компания выкупила еще 8,3% ценных бумаг узбекского финучреждения. В начале февраля доля в банке была увеличена до 61,5%.

Ранее сообщалось, что США объявили о санкциях против российских политиков и бизнесменов. В санкционный список попали российские бизнесмены Борис и Аркадий Ротенберги, а также Алишер Усманов.

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