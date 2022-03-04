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В России одобрили закон об уголовной ответственности за призывы к санкциям против РФ

CentralAsia (KZ) -  В России одобрил закон об уголовной ответственности за призывы к санкциям против РФ

Совет федерации России одобрил закон об уголовной ответственности за призывы к санкциям против РФ, сообщает 4 марта ТАСС.

«Совфед одобрил закон об уголовной ответственности вплоть до трех лет лишения свободы за призывы к санкциям против РФ», - пишет издание.

Кроме этого Совфед одобрил закон об ответственности за фейки о действиях ВС РФ и их дискредитацию с максимальным наказанием до 15 лет тюрьмы.

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