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В России одобрили закон о возможных санкциях к другим странам, нарушивших права граждан РФ

CentralAsia (KZ) -  Совет федерации России одобрил закон о возможности применения санкций против граждан любых иностранных государств и лиц без гражданства, сообщает 4 марта ТАСС.

«Совфед одобрил закон о возможности применения санкций против граждан любых иностранных государств, а не только США, и лиц без гражданства, нарушивших права россиян или совершивших в их отношении преступления», - говорится в сообщении.

Ранее Совет федерации одобрил закон об уголовной ответственности за призывы к санкциям против РФ.

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