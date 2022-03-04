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«НАТО не стремится к войне с Россией», - генсек Североатлантического альянса

CentralAsia (KZ) -  НАТО не стремится к войне с Россией, сообщил 4 марта на пресс-конференции генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

«Мы несем ответственность за то, чтобы конфликт на Украине не распространился за ее пределы, поскольку [такое развитие событий] будет более разрушительным и опасным. НАТО не стремится к войне с Россией», - пишет ТАСС, цитируя генсека.

В своем выступлении Столтенберг отметил, что НАТО будет поддерживать открытыми каналы военной связи с Россией, чтобы избегать инцидентов.

«В ближайшие два дня, скорее всего, будет хуже [в Украине] — будет больше погибших, пострадавших, больше разрушений», - сказал генсек.

Альянс также изучит последствия конфликта на Украине для евроатлантической безопасности.

Столтенберг заявил, что НАТО призывает Россию немедленно вывести войска с Украины и начать переговоры.

«Мы призываем президента России Владимира Путина остановить эту войну немедленно, вывести все войска с Украины без условий и прибегнуть к настоящей дипломатии», - сообщил он.

По его словам, НАТО несет ответственность за то, чтобы конфликт на Украине не вышел за пределы Украины, не ищет войны с Россией, сказал генсек.

Кроме этого, альянс согласился, что в небе Украины не должно быть самолетов альянса.

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