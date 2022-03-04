«НАТО не стремится к войне с Россией», - генсек Североатлантического альянса

CentralAsia (KZ) - НАТО не стремится к войне с Россией, сообщил 4 марта на пресс-конференции генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
«Мы несем ответственность за то, чтобы конфликт на Украине не распространился за ее пределы, поскольку [такое развитие событий] будет более разрушительным и опасным. НАТО не стремится к войне с Россией», - пишет ТАСС, цитируя генсека.
В своем выступлении Столтенберг отметил, что НАТО будет поддерживать открытыми каналы военной связи с Россией, чтобы избегать инцидентов.
«В ближайшие два дня, скорее всего, будет хуже [в Украине] — будет больше погибших, пострадавших, больше разрушений», - сказал генсек.
Альянс также изучит последствия конфликта на Украине для евроатлантической безопасности.
Столтенберг заявил, что НАТО призывает Россию немедленно вывести войска с Украины и начать переговоры.
«Мы призываем президента России Владимира Путина остановить эту войну немедленно, вывести все войска с Украины без условий и прибегнуть к настоящей дипломатии», - сообщил он.
По его словам, НАТО несет ответственность за то, чтобы конфликт на Украине не вышел за пределы Украины, не ищет войны с Россией, сказал генсек.
Кроме этого, альянс согласился, что в небе Украины не должно быть самолетов альянса.