CentralAsia (KZ) - Третий раунд переговоров России и Украины пройдет «в конце выходных», сообщил 4 март президент России канцлеру Германии Олафу Шольцу во время телефонных переговоров.
Как пишут российские СМИ со ссылкой на правительство Германии, Шольц призвал Россию «немедленно» остановить военные действия в Украине». Кроме этого, он попросил обеспечить доступ гумпомощи в районах боев.
Также Путин и Шольц договорились в скором времени провести новые переговоры по Украине.
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