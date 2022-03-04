Третий раунд переговоров России и Украины пройдет «в конце выходных»

CentralAsia (KZ) - Третий раунд переговоров России и Украины пройдет «в конце выходных», сообщил 4 март президент России канцлеру Германии Олафу Шольцу во время телефонных переговоров.

Как пишут российские СМИ со ссылкой на правительство Германии, Шольц призвал Россию «немедленно» остановить военные действия в Украине». Кроме этого, он попросил обеспечить доступ гумпомощи в районах боев.

Также Путин и Шольц договорились в скором времени провести новые переговоры по Украине.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения