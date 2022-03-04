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BBC временно прекращает работу в России

CentralAsia (KZ) -  BBC временно прекращает работу в России, сообщил 4 марта генеральный директор BBC Tим Дэйви.

По его словам, такие меры российского закона об освещении новостей в России.

«Это не оставляет нам другого выбора, кроме как временно приостановить работу в Российской Федерации всех журналистов «Би-би-си Ньюз» и вспомогательного персонала, пока мы оцениваем все последствия этого неприглядного события», - цитирует заявление Дэйви издание.

Он отметил, что русская служба BBC продолжит работу за пределами России.

«Безопасность наших сотрудников имеет первостепенное значение, и мы не готовы подвергать их риску уголовного преследования только за то, что они выполняют свою работу», - сказал Дэйви.

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