Samsung приостановил поставки всей продукции в Россию
- Азия и мир, общество
- 10:32, 05 марта 2022
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CentralAsia (CA) - Южнокорейский технологический гигант Samsung приостанавливает поставки своей продукции в Россию в связи с геополитической обстановкой в мире. Об этом в субботу сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.
По словам собеседника агентства, производитель электроники, выпускающий, в частности, смартфоны и чипы, приостановил поставки абсолютно всей своей продукции в Россию.
«Наша приоритетная задача - обеспечить безопасность всех наших сотрудников и [членов] их семей», - цитирует агентство полученное им сообщение компании.
Южнокорейская телекоммуникационная компания Samsung специализируется на производстве электроники, полупроводников, телекоммуникационного оборудования.
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