экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Samsung приостановил поставки всей продукции в Россию

CentralAsia (CA) -  Южнокорейский технологический гигант Samsung приостанавливает поставки своей продукции в Россию в связи с геополитической обстановкой в мире. Об этом в субботу сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

По словам собеседника агентства, производитель электроники, выпускающий, в частности, смартфоны и чипы, приостановил поставки абсолютно всей своей продукции в Россию.

«Наша приоритетная задача - обеспечить безопасность всех наших сотрудников и [членов] их семей», - цитирует агентство полученное им сообщение компании.

Южнокорейская телекоммуникационная компания Samsung специализируется на производстве электроники, полупроводников, телекоммуникационного оборудования.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • В России заблокировали Facebook и Twitter
  • Госдума ввела уголовную ответственность за фейки о действиях ВС РФ и призывы к санкциям
  • Пока Россия наносит удары по Украине, страны НАТО бросаются в атаку джавелинами и стингерами, - New York Times


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com