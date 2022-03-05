Samsung приостановил поставки всей продукции в Россию

CentralAsia (CA) - Южнокорейский технологический гигант Samsung приостанавливает поставки своей продукции в Россию в связи с геополитической обстановкой в мире. Об этом в субботу сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

По словам собеседника агентства, производитель электроники, выпускающий, в частности, смартфоны и чипы, приостановил поставки абсолютно всей своей продукции в Россию.

«Наша приоритетная задача - обеспечить безопасность всех наших сотрудников и [членов] их семей», - цитирует агентство полученное им сообщение компании.

Южнокорейская телекоммуникационная компания Samsung специализируется на производстве электроники, полупроводников, телекоммуникационного оборудования.