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В Чехии могут начать выплачивать беженцам с Украины по $220

CentralAsia (CA) -  Правительство Чехии в понедельник обсудит внесенный министром труда и социальных дел республики Марианом Юречкой законопроект о выплате беженцам из Украины в качестве ежемесячной финансовой поддержки пяти тысяч крон (около €200). Об этом сообщило в субботу Чешское радио.

"Проект [закона, направленный в правительство, предусматривает выплаты] пять тыс. крон на каждого беженца", - отметил Юречка. Кроме того, кабмин намерен финансово поддержать жителей Чехии, обеспечивающих беженцев жильем.

Беженцы смогут получить выплаты в течение трех месяцев со дня прибытия в Чехию. Владельцам жилья, которые размесят их у себя, власти планирую выплачивать по одной тысячи крон (примерно €40) на человека в течение пяти месяцев. Законопроект, после одобрения правительством, пройдет ускоренной процедурой утверждения в парламенте республики. С начала российской операции на Украине здесь зарегистрировали около 40 тыс. беженцев из этой страны.

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