Минфин США сделал исключение по санкциям для миллиардера Алишера Усманова

CentralAsia (UZ) - Минфин США сделал исключение для российского миллиардера Алишера Усманова — все компании с участием предпринимателя освобождены от санкций. Об этом говорится в генеральной лицензии, выпущенной американскими чиновниками. Под блокирующие санкции не попадут даже те его компании, где Усманов владеет более чем 50%.

В документе, подписанном директором Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Андреа Гаки, указано, что имущество и доли юридических лиц с участием Усманова в США разблокируются. Им также разрешается списание средств со счетов. Это исключение не распространяется на активы бизнесмена или финансовые операции компаний, если они были ограничены ранее по другим причинам, говорится в генеральной лицензии.

Ранее Белый дом сообщил о новых блокирующих санкциях в ответ на российскую военную операцию на Украине. Кроме основателя USM Holdings Алишера Усманова под блокирующие санкции попали еще семь человек и члены их семей.

В «черный» список внесли главу «Транснефти» Николая Токарева, Бориса и Аркадия Ротенбергов, главу «Ростеха» Сергея Чемезова, главу ВЭБ.РФ Игоря Шувалова, бизнесмена Евгения Пригожина, а также пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

«Мы хотим, чтобы [Владимир Путин] почувствовал давление, мы хотим, чтобы люди вокруг него почувствовали давление», – заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Администрация США надеется, что санкции против миллиардеров и вызванное ими финансовое давление заставит их дистанцироваться от Владимира Путина и вынудить его остановить «военную операцию» на Украине, писал ранее Bloomberg со ссылкой на источники.