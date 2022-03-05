Узбекские студенты, эвакуированные из Украины, продолжат обучение на родине

- Узбекистан, общество
- 10:53, 05 марта 2022
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CentralAsia (UZ) - Соответствующая комиссия создаст все условия для того, чтобы студенты, вернувшиеся из Украины, могли продолжить обучение в вузах Узбекистана.
На совещании, посвященному созданию дополнительных возможностей для студентов, Шавкат Мирзиёев прокомментировал события, происходящие в Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РУз Шерзод Асадов.
Сегодня в украинских вузах обучается более 370 наших молодых людей, из них около 200 возвращены на родину. Мы принимаем все меры, чтобы вернуть остальных в течение недели, — сказал Асадов.
Как отмечается, большинство из этих студентов изучают медицину, транспорт, авиацию, экономику, инженерию и информационные технологии.
Согласно данным, будет создана комиссия во главе с Министерством высшего и среднего специального образования, Министерством иностранных дел, а также хокимами областей. Комиссия в недельный срок создаст все условия для того, чтобы студенты, вернувшиеся из Украины, могли продолжить обучение в вузах Узбекистана.