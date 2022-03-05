Узбекские студенты, эвакуированные из Украины, продолжат обучение на родине

CentralAsia (UZ) - Соответствующая комиссия создаст все условия для того, чтобы студенты, вернувшиеся из Украины, могли продолжить обучение в вузах Узбекистана.

На совещании, посвященному созданию дополнительных возможностей для студентов, Шавкат Мирзиёев прокомментировал события, происходящие в Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РУз Шерзод Асадов.

Сегодня в украинских вузах обучается более 370 наших молодых людей, из них около 200 возвращены на родину. Мы принимаем все меры, чтобы вернуть остальных в течение недели, — сказал Асадов.

Как отмечается, большинство из этих студентов изучают медицину, транспорт, авиацию, экономику, инженерию и информационные технологии.

Согласно данным, будет создана комиссия во главе с Министерством высшего и среднего специального образования, Министерством иностранных дел, а также хокимами областей. Комиссия в недельный срок создаст все условия для того, чтобы студенты, вернувшиеся из Украины, могли продолжить обучение в вузах Узбекистана.