Центробанк Узбекистана прокомментировал информацию о схемах заработка на конвертации рубля

CentralAsia (UZ) - Пресс-служба Центрального банка Узбекистана опубликовала сообщение, которое стало ответом на многочисленные дискуссии, ведущиеся сейчас в социальных сетях по поводу конвертации российского рубля коммерческими банками.

«Во-первых, как уже ранее сообщалось, коммерческие банки имеют право самостоятельно устанавливать курс покупки и продажи российского рубля по отношению к узбекскому суму на основании текущих международных котировок, которые могут меняться в течение дня по необходимости», - отмечается в сообщении ЦБ Узбекистана.

В ЦБ также отметили, что «существует международная практика, согласно которой счета и курсы валют некоторых страх, которые не торгуются на местной валютной бирже, определяются на основании публикуемых ЦБ этих стран или международными площадками текущих котировок».

Что касается публикуемых в соцсетях схем заработка на конвертации, в которых описывают способ заработать до 30% на трансграничной схеме конвертации рубля на «черном рынке», в банке на это отвечают, что хотя логическая правильность в подобных схемах и присутствует, но реальная практика отличается от описанного в схемах.

«В частности, за последнее время коммерческие банки продали населению в 10 раз больше рублей, чем купили. Помимо этого, в нашей стране имеется особый порядок ввоза и вывоза физическими лицами иностранной валюты (наличной и безналичной). Этот порядок препятствует созданию денежных потоков в размерах, которые могли бы оказать существенное влияние на внутренний валютный рынок», - отметили в ЦБ.

Сотрудники Центробанка постоянно мониторят текущую ситуацию онлайн и при необходимости примут дополнительные меры по обеспечению стабильности нацвалюты и банковской системы, - заключили в ЦБ Узбекистана.

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