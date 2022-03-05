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Россия сосредотачивает основные усилия на окружении Киева и Харькова, - Генштаб Украины

CentralAsia (KZ) -  Российские войска сосредотачиваются на окружении Киева, Харькова и создании сухопутного коридора с оккупированным Крымом, передает Укринформ со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Фейсбуке.

По данным Генштаба, основные усилия российских войск сосредотачивались на окружении городов и Харькова. Российская сторона намерена выйти на административные границы в Луганской и Донецкой областях, и в дальнейшем создать сухопутный коридор с оккупированным Крымом.

На Полесье российские подразделения приступили к инженерным работам по разграждению путей в районе Бородянки. Подразделения остановили в районах Шибене и Катюжанка.

«В Донецком направлении Россия использует мобилизационный ресурс с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в составе передовых отрядов вооруженных сил РФ, действующих в направлениях в Харьков и Мариуполь.

На Таврическом направлении подразделения России пытаются продолжить наступление в направлении Запорожья, а подразделения общевойсковой армии Западного военного округа ВС РФ предпринимают попытки обойти Харьков и двигаться в юго-западном направлении, говорится в сообщении Генштаба», - говорится в сообщении Генштаба.

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