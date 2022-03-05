Пока Россия наносит удары по Украине, страны НАТО бросаются в атаку джавелинами и стингерами, - New York Times

// Tyler Hicks/The New York times

CentralAsia (CA) - Американское оружие является частью пакета на 350 миллионов долларов, который президент Байден санкционировал в субботу, пишет The New York Times.

По словам авторов статьи Хелены Купер и Эрика Шмидта, около 14 широкофюзеляжных самолетов в пятницу доставили множество противотанковых ракет Javelin, гранатометов, орудий и боеприпасов на аэродром у границы с Украиной, поскольку Соединенные Штаты и европейские союзники активизировали свои усилия, чтобы дать украинским военным преимущество. сражаясь с иностранным врагом, который намного превосходит его по вооружению.

Ниже приводится статья американской газеты:

«Главный военный советник президента США Байдена проинспектировал операцию по передаче оружия в ходе необъявленной поездки, встретившись с военнослужащими и персоналом из 22 стран, которые круглосуточно работали над разгрузкой вооружений для перевозки по суше украинским силам.

Американское вооружение, которое включало «Джавелины», а также стрелковое оружие и боеприпасы, было частью пакета на 350 миллионов долларов, который г-н Байден санкционировал в субботу; в течение двух дней, по словам одного чиновника, грузы приземлялись на аэродроме недалеко от границы, который может принимать 17 самолетов в день. По словам чиновника, то, что начиналось как струйка — всего два или три самолета прибывали в день, — теперь стало устойчивым потоком: только с одного аэродрома 14 грузов.

Генерал Марк А. Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов, включил остановку на аэродроме в рамках поездки в регион. Пока он обращался к войскам, позади него катились грузы с джавелинами. Неподалеку на взлетно-посадочной полосе стояли два C-17, огромные грузовые рабочие лошадки ВВС США.

Соединенные Штаты передали украинским военным почти 70% из суммы в 350 миллионов долларов, заявил в пятницу высокопоставленный представитель Пентагона. Он рассчитывает завершить всю поставку в течение следующей недели или около того.

По словам представителя Пентагона, отгрузка оружия, которая также включает зенитные ракеты Stinger из военных складов США, в основном в Германии, представляет собой крупнейшую разовую санкционированную передачу оружия с военных складов США в другую страну.

Официальные лица США заявили, что вооружение, оборудование и другую военную технику доставляли самолетами в соседние страны, такие как Польша и Румыния, а затем доставляли по суше в западную Украину командирам для распределения по стране.

Оружие быстро попало в руки украинских солдат, которые используют его для борьбы с наступающими российскими войсками, заявили официальные лица США в пятницу.

«Все мы были чрезвычайно впечатлены тем, насколько эффективно украинские вооруженные силы используют оборудование, которое мы им предоставили», — сказал высокопоставленный представитель Пентагона, который говорил на условиях анонимности при обсуждении оперативных вопросов. «Наблюдатели за Кремлем также были удивлены этим и тем, как они замедлили продвижение русских и очень хорошо показали себя на поле боя».

По словам представителя Пентагона, специальная координационная группа, подчиняющаяся Европейскому командованию вооруженных сил США в Штутгарте, Германия, управляет потоком оружия и техники из Соединенных Штатов и как минимум 14 других стран, включая Великобританию, Канаду и Литву.

Предыдущие сокращения вооружений, как правительство называет поставки, взятые из существующих военных запасов США, требовали недель или месяцев, чтобы пройти через вашингтонскую бюрократию, а затем доставить на места.

Например, пакет вооружений на сумму 60 миллионов долларов для Украины, о котором было объявлено в августе, не был завершен до ноября. По словам представителя Пентагона, последние части оружейного пакета на 200 миллионов долларов, о котором было объявлено в конце декабря, все еще поступают в Украину.

В целом Соединенные Штаты предоставили Украине помощь в области безопасности на сумму более 3 миллиардов долларов с 2014 года, когда Россия впервые вторглась в некоторые части страны. Около 1 миллиарда долларов из этой суммы было отправлено в прошлом году при администрации Байдена.

Российские истребители-бомбардировщики и сухопутные войска до сих пор были слишком заняты жестким сопротивлением украинской авиации и сухопутных войск, чтобы атаковать поставки оружия на Западную Украину. Но американские аналитики предупреждают, что это может быстро измениться, особенно с учетом того, что в последние дни российские силы на юге и востоке набрали силу. Наступление с севера на столицу Киев и Харьков, второй по величине город Украины, в значительной степени застопорилось, заявили представители Пентагона.

Вооружение также включает ракетные установки от голландцев, Javelin от эстонцев, зенитные ракеты Stinger от немцев, поляков и латышей, а также пулеметы и снайперские винтовки от чехов.

Опасаясь привлечь внимание России, репортерам, сопровождавшим генерала Милли, не разрешили сообщить, где именно вдоль границы с Украиной разгружались самолеты.

Генерал Милли также посетил полигон недалеко от Нова-Деба на юге Польши, где десантники 82-й воздушно-десантной дивизии тренировались с польскими войсками. Координация является частью усилий г-на Байдена, направленных на то, чтобы заверить восточноевропейских союзников — и заверить президента России Владимира Путина — в том, что, хотя НАТО не направляет войска в Украину, которая не является членом альянса, она будет бороться с любым вторжением в территории члена НАТО.

Чиновники были непреклонны в том, что НАТО противостоит г-ну Путину. «НАТО более сплоченная, чем я когда-либо видел объединенную НАТО», — заявил журналистам в учебном центре генерал Кристофер Дж. Каволи, командующий армией США в Европе и Африке. «Я работаю с тех пор, как был младшим лейтенантом, в 1988 году, и могу сказать вам, что никогда не видел решимости и практического выражения боевой готовности, как я видел в сухопутных войсках альянса прямо сейчас. Это замечательно».

Вскоре после встречи с войсками в Нова-Деба генерал Милли вылетел на вертолете в Жешув, Польша, в штаб 82-й воздушно-десантной дивизии в стране, которая, по его словам, была развернута для «сдерживания любой дальнейшей территориальной агрессии со стороны России».

Генерал-майор Крис Донахью, который руководил эвакуацией США из Афганистана после того, как Кабул пал перед талибами в августе, и который является командующим 82-й воздушно-десантной дивизией, заявил, что в польском штабе могут временно разместиться около 2500 эвакуированных из Украины. Площадка, расположенная на арене, предназначена для использования в качестве плацдарма для эвакуированных граждан США и других стран НАТО. Двухъярусные кровати заполнили комнату, большинство из них были пустыми.

Официальные лица заявили, что, хотя границу пересекали потоки украинских беженцев, количество эвакуированных американцев было небольшим. По словам официальных лиц, большинство американских граждан, покинувших Украину, путешествовали по воздуху или пересекали границу в других районах вдоль границы с Украиной.

В оперативном центре на арене польские пограничники, сотрудники американской разведки, десантники и сотрудники Госдепартамента столпились над картами Украины.

«Они поступили разумно, пригласив все правительственные учреждения США и международных партнеров, работающих над решениями для Украины», — сказал полковник Дэйв Батлер, представитель генерала Милли».