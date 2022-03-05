Россия объявила режим тишины в Украине для вывода мирных жителей по гумкоридорам

CentralAsia (CA) - Российская сторона объявила о режиме тишины в Украине. Это поспособствует выводу мирных жителей из некоторых городов, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.

По данным Минобороны, 5 марта с 10 утра по московскому времени российская сторона объявляет режим тишины и открываются гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи.

Гуманитарные коридоры и маршруты выхода согласованы с украинской стороной отметили в ведомстве, - отметили в ведомстве.

Во время второго раунда переговоров между Россией и Украиной обсуждалась организация каналов связи и взаимодействия, а также создание гуманитарных коридоров.