Россия объявила режим тишины в Украине для вывода мирных жителей по гумкоридорам
- Азия и мир, общество
- 13:04, 05 марта 2022
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CentralAsia (CA) - Российская сторона объявила о режиме тишины в Украине. Это поспособствует выводу мирных жителей из некоторых городов, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.
По данным Минобороны, 5 марта с 10 утра по московскому времени российская сторона объявляет режим тишины и открываются гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи.
Гуманитарные коридоры и маршруты выхода согласованы с украинской стороной отметили в ведомстве, - отметили в ведомстве.
Во время второго раунда переговоров между Россией и Украиной обсуждалась организация каналов связи и взаимодействия, а также создание гуманитарных коридоров.
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