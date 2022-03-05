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Великобритания не намерена вводить санкции в отношении Казахстана — МИД РК

CentralAsia (KZ) -  Великобритания не намерена вводить какие-либо санкции в отношении Казахстана в связи с военной операцией России в Украине.

По данным казахстанского МИД, об этом было заявлено на видеовстрече вице-министра иностранных дел РК Романа Василенко и государственного министра по делам Центральной и Южной Азии, Северной Африки Великобритании Лорда Тарика Ахмада.

Также Василенко принял посла Великобритании в Казахстане Кэти Лич.

Как отмечено в пресс-релизе, собеседники обсудили ситуацию в Украине и предпринимаемые на международном уровне шаги по прекращению боевых действий и возвращению сторон к ее разрешению мирными способами.

Британская сторона подтвердила, что не намерена вводить какие-либо санкции в отношении Казахстана в связи с военной операцией России в Украине.

Кроме того, по итогам встреч было подтверждено полное взаимопонимание по всему спектру обсужденных тем и выражена взаимная готовность к дальнейшему активному и всестороннему развитию двусторонних отношений.

1 марта, во время обсуждения санкций против России в парламенте Великобритании, депутат Маргарет Ходж заявила, что необходимо применить санкции к Казахстану и Азербайджану из-за их «поддержки России».

Позднее МИД Казахстана пригласил посла Великобритании в РК Кэти Лич для разъяснений высказываний британского депутата Маргарет Ходж.

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