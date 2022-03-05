Президент Казахстана посетит Турцию с рабочим визитом в мае

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 4 марта провёл переговоры с турецким вице-президентом Фуатом Октаем, совершившим рабочую поездку в Нур-Султан. Были обсуждены перспективы дальнейшего углубления билатерального взаимовыгодного взаимодействия в различных отраслях, а также вопросы международного характера, сообщила Акорда.

Казахский лидер передал пожелания главе турецкой республики Реджепу Тайипу Эрдогану и подчеркнул, что с большим удовольствием принял его приглашение посетить с официальным визитом Анкару в мае этого года. Также он акцентировал внимание на позитивной динамике расширения двустороннего сотрудничества в сфере политики, экономики, инвестиций, торговли, культуры и других областях, отметив важность их возобновления.

Выслушав своего собеседника, Октай передал послание с поздравлениями от турецкого лидера по случаю тридцатилетней годовщины установления казахстанско-турецких дипломатических связей. Также он высоко оценил меры, принимающиеся в казахской республике по борьбе с появляющимися вызовами и внедрению различных реформ под началом Токаева.

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