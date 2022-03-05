Боевики взорвали дом в Мариуполе: под завалами - более 200 человек

CentralAsia (CA) - Боевики взорвали дом в Мариуполе, под завалами находятся до 200 человек, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире Первого канала.

"Буквально несколько минут назад боевики "Азова" привели в действие заложенное ранее взрывные устройства, в результате чего произошло обрушение дома по адресу: Бульвар Меотиды, 15/20. Под завалами в данный момент в подвале остаются до 200 человек, большая часть из которых женщины и дети", — сказал Пушилин.

Он добавил, что администрация Мариуполя заявила об открытии гуманитарного коридора в сторону Запорожья, но властям ДНР крайне проблематично нести за него ответственность из-за провокаций.

Ранее Минобороны России объявило режим тишины на Украине и отрыло два гуманитарных коридора для Жителей Мариуполя и Волновахи, которые будут действовать до 17 часов субботы.