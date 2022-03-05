«Давление есть куда усиливать», - Дмитрий Дризе о третьем раунде российско-украинских переговоров

CentralAsia (KZ) - 5 или 6 марта может состояться третий раунд переговоров между делегациями России и Украины. Такой вариант развития событий не исключили в Киеве. Ранее называлась дата 7 марта и позже. Консультации проходят в Белоруссии. 4 марта президент России Владимир Путин поговорил по телефону с канцлером Германии Олафом Шольцем. Среди прочего стороны затронули и тему двустороннего диалога. При этом украинский лидер Владимир Зеленский заявлял о готовности к разговору с российским коллегой.

Политический обозреватель «Ъ FM» Дмитрий Дризе считает, что шансы достичь некоего соглашения по-прежнему сохраняются. Об этом пишет «Коммерсант».

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк, выступая на очередном брифинге, неожиданно положительно отозвался об итогах российско-украинских переговоров в Беловежской пуще.

«Была очень конструктивная на удивление обстановка. Претензии выставлялись и с одной стороны, и с другой. Мы их обсуждали. Пока у нас еще нет какого-то финального документа, но нам бы хотелось, чтобы он был», - заявил Михаил Подоляк.

Что касается конкретных результатов, на сегодня удалось создать рабочую группу из представителей Украины, России и Международного комитета Красного Креста по созданию гуманитарных коридоров для эвакуации людей из зоны конфликта.

Действительно, делегации очень неплохо общались в ходе второго раунда. Жали друг другу руки и даже улыбались. В нынешней ситуации, когда не так много позитивных новостей, подобное есть не то чтобы надежда, но повод хотя бы не впадать в уныние. Можно даже пойти дальше и сделать комплимент главе российской делегации Владимиру Мединскому — от него сейчас, к слову, немало зависит.

Тем временем вслед за президентом Франции Эмманюэлем Макроном российскому лидеру позвонил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Разговор был сложным, это заметно даже по сухому официальному протоколу. Никакого намека на совпадение позиций, но было указано на то, что третий раунд российско-украинских переговоров пройдет, возможно, раньше срока.

Что это может значить – делегации передали отчет о встрече своему руководству – и оно видимо, что-то, если не одобрило, то, наверное, вынесло некий вердикт. В противном случае, зачем вновь встречаться, если говорить не о чем – так ведь.

Канцлер Германии и президент Франции осуществляют политическое сопровождение переговорного процесса. Можно даже предположить, что именно они и станут в перспективе гарантами безопасности Украины. Турция тоже проявляет активность — тоже очередной кандидат в гаранты.

Что касается Кремля, то, по словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, переговоры — хорошая возможность четко довести нашу позицию до украинской стороны. Она не меняется, список требований остается. Но есть и слова господина Пескова о том, что консультации хорошо бы проводить в тишине — раньше времени никто ничего не скажет.

Таким образом, с одной стороны на Россию оказывается беспрецедентное санкционное давление. А с другой — мировые лидеры сохраняют канал связи и пытаются нащупать точки соприкосновения. Контакты с Москвой сохраняются. Еще необходимо понимать, что это самое давление есть еще куда усиливать, равно как и ответные меры тоже могут быть весьма чувствительными. Естественно, что до этого доводить крайне нежелательно. В целом, можно сказать, это тот случай, когда старые термины не действуют — так называемое дно кризиса здесь не нащупать.

Теперь в качестве резюме: можно сколько угодно пытаться увидеть хотя бы намек на положительный сдвиг в нынешней ситуации, тешить себя иллюзиями или пытаться засунуть голову в песок, но лучше оставаться реалистом с холодной головой. Это не совет и не прогноз, а, скорее, констатация факта.

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